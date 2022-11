Nach dem 80-prozentigen Kurseinbruch der Hellofresh-Aktie (ISIN: DE000A161408) von 97,50 Euro (19.11.21) auf bis auf 19,94 Euro (21.10.22) scheint die massive Talfahrt der Aktie nun ein Ende gefunden zu haben. Seit Anfang Oktober konnte sich die Aktie im Bereich von 20 Euro stabilisieren und erholte sich bis zum 15.11.22 kurzfristig auf bis zu 28,45 Euro, um danach wieder auf ihr aktuelles Niveau bei 24,12 Euro nachzugeben.

Über die Richtung, in die sich die Hellofresh-Aktie in Zukunft begeben wird, sind sich Experten uneins. Während die Analysten von Bernstein Research die Aktie mit einem Kursziel von 18 Euro als „Underperform“ einschätzen, stuft Goldman Sachs die Aktie mit einem Kursziel von 44 Euro als kaufenswert ein. Schlägt die Aktie in den nächsten Wochen nach dem starken Kursverfall den Weg nach oben ein, um zumindest wieder auf das Tageshoch vom 15.11.22 bei 28,45 Euro anzusteigen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte auszahlen.