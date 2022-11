Lampertheim (ots) - Den gesetzlichen Krankenkassen fehlen Milliarden - und die

Chancen der Digitalisierung bleiben ungenutztDas Apothekenwesen steht vor großen Veränderungen. Dennoch gibt es nach wie vorviele Apotheken, die sich dem Wandel verschließen, statt die enormen Chancen derDigitalisierung, der digitalen Neukunden- und Mitarbeitergewinnung undStammkundenpflege zu nutzen. Dadurch entsprechen sie nicht mehr dem aktuellenZeitgeist - und sind folglich gerade für jüngere Menschen nicht mehr greifbarund relevant.In der Vergangenheit war es so, dass Apotheken nie selbst Werbung schaltenmussten, denn sie konnten sich auf die Empfehlungen der Ärzte im Umkreisverlassen. Heute hat sich das geändert: Kunden, die ein Medikament benötigen,bestellen zunehmend im Internet, weil sie dann nicht einmal das Haus verlassenmüssen.Viele Apotheken stehen nun vor der Frage, wie sich auch ihr Geschäftdigitalisieren lässt. Ein eigener Onlineshop, ein moderner Social-Media-Auftrittund eine hochwertige Webseite sind in diesem Zusammenhang essenziell. Nur sokönnen Apotheken in Zukunft auf Dauer konkurrenzfähig sein. Statt mit dem Fingerauf die Politik zu zeigen, sollten nun einkommenssteigernde Maßnahmen ergriffenwerden, die zu einer individuellen Kundenversorgung beitragen.Worauf müssen sich Apotheken einstellen?Apotheken, die sich die digitalen Strategien nicht zeitnah zunutze machen,laufen Gefahr, irgendwann vom Markt zu verschwinden. Im Umkehrschluss heißt das,dass es nun an der Zeit ist, den Weg in die Digitalisierung zu beschreiten. Esgilt, eine digitale Omnipräsenz zu schaffen und eine attraktive Arbeitgebermarkeüber Social Media aufzubauen. Nur so kann die Neukundengewinnung,Mitarbeitersuche und Stammkundenpflege auch langfristig gelingen. Apotheken, dienun auf allen Kanälen digital präsent sind, werden zur ersten Anlaufstelle fürMitarbeiter.Zusätzlich gilt es, das eigene Angebot in der Apotheke auf die Zielgruppe zulenken und dieses attraktiver zu gestalten. Schließlich brauchen Kunden einenGrund, um in die Apotheke zu kommen. Das Angebot muss sich daher klar vomOnline-Kauf unterscheiden. Das gelingt beispielsweise, indem Apotheken ihreKompetenz in einem Gebiet weiter ausbauen und sich als Experte positionieren -ob für Naturheilkunde, Venenfachberatung oder bestimmte medizinischeArzneimittel. So ist eine intensive und kompetente Beratung möglich, durch diesich Apotheken von anderen abheben können.FazitEs bleibt die Frage, wie die Apotheken mit den wachsenden Anforderungen derdigitalen Transformation zurechtkommen. Die Dinge stehen nicht mehr so wie nochvor zehn oder zwanzig Jahren. Entsprechend wichtig ist es, die enormen Chancender Digitalisierung nicht zu verschlafen.Um die Hürden zu meistern und der Konkurrenz dauerhaft standzuhalten, braucht esmoderne Maßnahmen, einen strategischen Neuaufbau und sinnvolle Erneuerungen imSinne der Kunden. Nur so kann auch die allgemeine Gesundheitsversorgungdauerhaft stabil bleiben.