BARCLAYS stuft IBERDROLA SA auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Iberdrola auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14,10 Euro belassen. Analyst Jose Ruiz und seine Kollegen blicken in einem am Montag vorliegenden Jahresausblick positiv auf den Energiesektor. In der Branche bestehe bedeutendes Gewinnsteigerungspotenzial für Unternehmen, die von den angesprungenen Großhandelspreisen für Strom profitieren. Iberdrola ist für die Experten der wichtigsten positiven Empfehlungen. Im September hatten die Papiere RWE in dieser Rolle abgelöst./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2022 / 17:23 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2022 / 05:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Iberdrola Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 10,64EUR gehandelt.