Hoffnung auf positive Impulse

Nach den teils erheblichen Gewinnen der vergangenen Wochen könnte sich die Konsolidierung an den deutschen Aktienbörsen in der aktuellen Woche fortsetzen, bei entsprechender Nachrichtenlage ist nach Ansicht von Beobachtern auch eine Korrektur möglich. Das Hauptaugenmerk der Anleger dürfte dabei auf Daten zur Teuerung und Hinweisen auf das weitere Vorgehen der großen westlichen Notenbanken liegen. Am Mittwoch veröffentlicht die Fed das Protokoll ihrer vergangenen Ratssitzung, die Marktteilnehmer dürften dieses vor allem auf Anhaltspunkte zum geplanten weiteren Vorgehen hin betrachten. Auch die EZB gibt mit ihren Accounts Einblick in ihre vergangene Ratssitzung.

Daneben stehen einige hochkarätige Konjunkturdaten auf der Agenda, darunter der Ifo-Geschäftsklimaindex aus Deutschland, die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter in den USA sowie Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland, der Eurozone und den USA. Sollten sich hierbei Signale finden, dass sich die Konjunktur doch nicht im zuletzt befürchteten Maße abschwächt, könnte dies den Aktienbörsen Auftrieb verleihen. Ruhiger wird es dagegen von Unternehmensseite, nachdem die Berichtssaison weitgehend beendet ist.