CEWE: Wachstum in allen Geschäftsfeldern

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die CEWE Stiftung & Co. KGaA im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022 (per 31.12.) die Schätzungen des Analysten deutlich übertroffen und liegt auf Basis rollierender Zwölfmonatszahlen bei allen GuV-Kennziffern in der Mitte der Unternehmensprognose. In der Folge senkt der Analyst zwar das Kursziel, bestätigt aber das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe sich im Zuge der Entspannung der Corona-Situation die Freizeit- und Reiseaktivität der Menschen zunehmend normalisiert. Zwar liege dabei der Anteil der Fernreisen derzeit noch unter dem Vor-Corona-Niveau. Gleichwohl habe die wieder gestiegene Anzahl klassischer Fotoanlässe dazu geführt, dass frisches Fotomaterial zur Erstellung individueller Fotoprodukte zur Verfügung stehe. Davon dürfe laut GSC im anstehenden Weihnachtsgeschäft insbesondere der Bestseller CEWE FOTOBUCH profitieren. Zudem könne CEWE die teils massiven Preissteigerungen bei Vormaterialien, Logistik, Versand und Energie gut weitergeben. Deshalb solle sich das Fotofinishing wie bereits in früheren Krisenzeiten unter den aktuellen Rahmenbedingungen als weitgehend resilient erweisen. Zudem habe sich die Gesellschaft durch vorausschauende Dispositionen die Lieferfähigkeit in der anstehenden Saisonspitze gesichert. Trotz der Anhebung der Ergebnisprognosen nimmt der Analyst das Kursziel für CEWE ausschließlich aus bewertungstechnischen Gründen auf 115 Euro (zuvor: 122,00 Euro) zurück und bestätigt das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 21.11.2022, 11:30 Uhr)



Die CEWE Stiftung Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 91,60EUR gehandelt.