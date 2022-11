Für den laufenden Turnus stellt Vorstand Ben Bos im Gespräch mit der Prior Börse einen Anstieg der Erlöse um weitere 57% auf 250 Millionen in Aussicht. Dabei könnte die Guidance von der Realität noch getoppt werden. Der operative Gewinn explodierte 2020 sogar um 178%. Bemerkenswert die Entwicklung des free cash flow, der sich 2020 nahezu versiebenfachte auf 14 Millionen. Der kleine Bruder von Netflix verkauft digitale Abos in verschiedenen Kategorien wie Filme, Musik, Sport, Hörbücher oder Spiele. Die Düsseldorfer achten auf das Preis-Leistungs-Verhältnis. Das anhaltend kräftige Wachstum führt Bos auf hohe Marketingausgaben zurück. Allein im dritten Quartal gab Cliq Digital für Werbung 30 Millionen aus, das entspricht einem Anstieg von 66%. Die Zahl der Abonnenten legte um 50% auf 1,8 Millionen zu, der Umsatz sogar um 91% auf 77 Millionen, das Ebitda stieg um 68% auf 12 Millionen. Auch die mittelfristige Planung kann sich sehen lassen: Bis 2025 soll sich der Umsatz nochmal verdoppeln auf 500 Millionen, die Zahl der Kunden soll sich ebenfalls verdoppeln auf vier bis fünf Millionen. Große Erwartungen verknüpfen die Rheinländer mit der Streaming-Plattform „Cliq.de“, deren Start vom September in den Dezember verschoben wurde. Bos sieht Cliq als die Streaming-Lösung mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis (6,99 Euro im Monat). Während die bestehenden Plattformen allein mit Performance Marketing beworben werden, soll bei Cliq die Marke hervorgehoben werden. „Die aktuelle Beta-Version von Cliq.de ist bereits ein echter Hingucker“, freut sich Bos. Die meistgehandelte Aktie im Segment Scale hat sich im Bärenmarkt tapfer geschlagen. In den letzten sechs Monaten ist der Kurs um 10% geklettert. Im Geschäftsbericht heißt es: „Wir haben einen unglaublichen organischen Umsatzanstieg von mehr als 90% erzielt, da unsere Kundenbasis auf 1,8 Millionen Abonnenten gewachsen ist... Daher konnten wir ein Rekord-Ebitda und ein historisch hohes Ergebnis je Aktie erzielen.“ Für eine Wachstumsaktie ist die Bewertung spottbillig. Beim aktuellen Kurs von 25,50 Euro beläuft sich die Marktkapitalisierung auf 168 Millionen. Das KGV schätzungsweise 5,7. Bei einer Dividende von 1,10 Euro beträgt die Rendite 4,3%. Fazit: Wachstumsaktie mit mindestens 50% Kursphantasie!