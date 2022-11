Die Gewinner des Corporate Health Award 2022 / Deutschlands gesündeste Mittelständler und Großkonzerne in 18 Branchen ausgezeichnet (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Bonn/Düsseldorf (ots) - Zum 14. Mal hat EUPD Research gemeinsam mit derHandelsblatt Media Group den renommierten Corporate Health Award an Deutschlandsgesündeste Unternehmen verliehen. Mit dem Preis für betrieblichesGesundheitsmanagement wurden die Gewinner in insgesamt 18 Branchen der KlassenMittelstand und Großkonzern prämiert, zusätzlich wurden Sonderpreise fürherausragendes Engagement vergeben. Nachhaltige Corporate HealthManagement-Systeme sind angesichts verschärfter Personalengpässe vonstrategischer Bedeutung für die Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeiteines Unternehmens. Die Preisträger sind die bundesweiten Vorbilder fürzukunftsfähige Lösungen einer nachhaltigen Personalstrategie.Betriebliches Gesundheitsmanagement in Zeiten der Krise? Ja, unbedingt - da sindsich Initiatoren und Preisträger des Corporate Health Award einig. Denn zurBewältigung von Krisen braucht es vor allem gesunde, motivierte und engagierteMitarbeitende, die sich auch in herausfordernden Phasen mit ihrem Arbeitgeberidentifizieren können. Wie eine gesunde Unternehmenskultur gelingen kann, zeigendie Preisträger des diesjährigen Corporate Health Awards. Nachwissenschaftlicher Analyse ihrer Corporate Health Management-Systeme, wurden diebesten Bewerber einer umfassenden Auditierung unterzogen. Der unabhängigeExpertenbeirat konnte im Anschluss die Gewinner unter den Finalisten bestimmen.Die Siegelträger und Gewinner des mehrstufigen Prozesses sind am 17. November imSteigenberger Grand Hotel & Spa auf dem Petersberg bei Bonn verkündet worden."Wir freuen uns sehr, dass die Wichtigkeit von Corporate Health Managementinzwischen fest in den Führungsetagen von Mittelstand und Großkonzernenverankert ist. Es ist zum Kernmanagementthema aller nachhaltig geführtenUnternehmen geworden," sagt Markus A.W. Hoehner, Gründer und Geschäftsführer vonEUPD Research in seiner Begrüßungsrede.Nach über zwei Jahren Pandemie, verpflichtenden Home-Office-Modellen und denökonomischen Folgen des demografischen Wandels sowie des Fachkräftemangelssetzen Betriebe vermehrt auf soziale Nachhaltigkeit und investieren inintelligente Maßnahmen zur Förderung von Mitarbeitergesundheit und Steigerungihrer Attraktivität als Arbeitgeber."Selbst die besten Organisationen entwickeln ihre Strategien im betrieblichenGesundheitsmanagement kontinuierlich dynamisch weiter, und deshalb gehören siezu Recht in die Exzellenz-Klasse des Corporate Health Awards. Die Auszeichnungdieser herausragenden Leistungen soll zum einen die Wertschätzung gegenüber derBelegschaft sichtbar machen, zum anderen die besondere fachliche Kompetenz der