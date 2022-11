3 Plus Solutions gewinnt Verkaufspsychologie Exzellenz Award Lebacher Marketing-Agentur für herausragende Kundenergebnisse ausgezeichnet (FOTO)

Würselen (ots) - Die 3 Plus Solutions GmbH & Co. KG, eine Marketing-Agentur mit

Sitz in Lebach, wurde beim Verkaufspsychologie Exzellenztag, der am 5.11.2022 im

Schloss Bensberg bei Köln stattfand, mit dem Verkaufspsychologie Exzellenz Award

ausgezeichnet. In feierlichem Rahmen übergab Veranstalter Matthias Niggehoff den

Award an Geschäftsführer Marco Schröder. Das Unternehmen erhielt den Preis für

seine exzellenten Kundenergebnisse mittels Verkaufspsychologie und Copywriting

sowie für herausragendes Know-how in diesen Bereichen und setzte sich damit

gegen zahlreiche Top-Marketer durch.



Veranstalter Matthias Niggehoff: "Marco Schröder gehört mittlerweile zu den

führenden Experten in der deutschen Marketingszene. Neben seinem persönlichen

Fachwissen beeindruckte mich während unserer Zusammenarbeit stets die hohe

Umsetzungsgeschwindigkeit und Auffassungsgabe seines Teams von 3 Plus Solutions.

Daher freute es mich sehr, ihm den Preis persönlich überreichen zu können."