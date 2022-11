BARCLAYS stuft HSBC HLDGS auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für HSBC auf "Overweight" mit einem Kursziel von 780 Pence belassen. Analyst Amit Goel und seine Kollegen wagten in einer am Montag vorliegenden Studie einen Ausblick auf das Jahr 2023 der europäischen Finanzbranche. Nach einem volatilen Jahr dürfte die Aussicht auf einen wirtschaftlichen Abschwung die Banken im kommenden Jahr zunächst belasten. HSBC gehöre zu den von ihnen favorisierten Instituten, die UBS aber werde neben KBC am wenigsten bevorzugt./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2022 / 16:48 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2022 / 05:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HSBC Holdings Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,00 % und einem Kurs von 5,60EUR gehandelt.