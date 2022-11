Ich möchte zunächst an dieser Stelle noch einmal auf unsere Charity-Aktion „10% gegen den Hunger“ für die Suppenküchen der Franziskaner Helfen hinweisen.

https://franziskaner-helfen.de/spendenaktionen/?cfd=fbcb6

Diese Suppenküchen haben keine Zugangsbeschränkungen wie die Tafeln und stehen nicht so im öffentlichen Fokus wie die Tafeln.

Daher sind Spenden für diese Institution besonders wichtig!

https://franziskaner-helfen.de/spendenaktionen/?cfd=fbcb6

Ich würde mich freuen, wenn Sie den Link möglichst vielen Menschen weiterleiten, die an der Börse tätig sind und bei einem Gewinn 10% von diesem Gewinn abgeben würden. (Eine Spendenbescheinigung wird von den Franziskanern ausgestellt!)

Herzlichen Dank und viel Spaß mit meiner Jahresprognose.

Herzliche Grüße und „Pace e bene“ wie die Franziskaner sagen

DAX – Es kann nicht immer kommen wie gewünscht, aber meistens / 2023 wird großartig, wahrscheinlich!

Für die Statistik kann und darf es keine Rechtfertigung geben. Märkte entwickeln sich nun einmal und was in der Vergangenheit passiert ist, kann nicht rückgängig gemacht werden. So ist es auch an den internationalen Aktien-Märkten. Das, was im Chart steht, ist nun einmal genau so gelaufen, wie es aufgezeichnet wurde. Wenn man daraus einen Durchschnitt bildet, entstehen typische Bilder, die nicht zu leugnen sind. Die Statistik der Saisonalität ist eine solche Analysemethode und diese kann, ebenso wie alle anderen Analysemethoden, nicht in die Zukunft blicken. Sie zeigt aber Wahrscheinlichkeiten auf, die eine gewisse Ahnung davon vermitteln können, wie es laufen könnte. Im DAX ist dies im vergangenen Jahr, trotz Krieg und Inflation in manchen Phasen recht gut gelungen, in anderen weniger gut.

Der Rückgang zum Jahresauftakt war zwar durch den Kriegsbeginn ausgelöst, hatte aber auch eine statistische Grundlage. Die anschließende Erholungsbewegung ist nicht so ausgeprägt ausgefallen, wie in vielen anderen Jahren. Ein statistisches Top im Sommer dürfte dem allgemeinen Umfeld zum Opfer gefallen sein. Es könnte sich aber auch um eine Phasenverschiebung gehandelt haben und das Top wurde bereits im Juni generiert. Der Rückgang von Ende August bis Anfang Oktober passte dann ebenso gut in die Vergangenheitsbetrachtung, wie die Mitte Oktober begonnene Jahresendrallye.