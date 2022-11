BARCLAYS stuft RENAULT SA auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Renault auf "Underweight" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Analyst Henning Cosman und seine Kollegen wagten in einer am Montag vorliegenden Studie einen Ausblick auf das Jahr 2023 der europäischen Automobilbranche. Mit der gestörten Angebots- und Nachfrage-Balance dürften die derzeit wesentlichen Trends im ersten Halbjahr 2023 anhalten, während das Rezessionsrisiko größer werde. Im Gegensatz zu Mercedes-Benz ist Renault unter den Autobauern ihr am wenigsten bevorzugte Wert./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2022 / 16:09 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2022 / 05:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Renault Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,25 % und einem Kurs von 33,59EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Henning Cosman

Analysiertes Unternehmen: RENAULT SA

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 32

Kursziel alt: 32

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m