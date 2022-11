Kassel (ots) - UNIKIMS und House of Energy bilden Fach- und Führungskräfte im

Energiesektor weiter.



Am 19. Januar 2023 findet um 17 Uhr eine Online-Infoabend statt. Zur Anmeldung

unter: http://www.unikims.de/IME



Der dritte Jahrgang der berufsbegleitenden Weiterbildung "Innovationsmanagement

Energie" (IME) beginnt am 2. März 2023. Fach- und Führungskräfte lernen in drei

Monaten, wie sich Unternehmen für die Energieversorgung der Zukunft rüsten und

erhalten das Zertifikat "Qualifizierte:r Innovationsmanager:in für

Energiesysteme".





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Klimaschutz und Energiewende sind zunehmend drängende Themen. DieEnergieversorgung muss neu gedacht werden. Geschäftsmodelle verändern sichtiefgreifend und Unternehmen stehen vor der Herausforderung, sich in einem vonvielen Unsicherheiten geprägten Umfeld gut aufzustellen.Für die Energietransformation benötigen Unternehmen jetzt Fachpersonal, das siein diesem Prozess unterstützt. In der Weiterbildung, die von der ManagementSchool der Universität Kassel in Kooperation mit der Denkfabrik House of Energyangeboten wird, werden Schlüssel- und Fachkompetenzen vermittelt, um imunternehmerischen Zusammenhang zukunftsfähige und wertsteigernde Produkte,Prozesse und Energiesysteme zu entwickeln und erfolgreich zu implementieren.Online-InfoabendAlle Interessierten sind herzlich zum Online-Infoabend am 19. Januar 2023 um 17Uhr eingeladen. Die Anmeldung erfolgt online unter: http://www.unikims.de/IMEKonsequente PraxisorientierungDie Weiterbildung richtet sich an Personal aus energieverbrauchenden Industrie-und Gewerbebetrieben, von Energieversorgern und -dienstleistern, vonAnlagenherstellern, Lösungsanbietern und Kommunen. Die Weiterbildung"Innovationsmanagement Energie" (IME) vermittelt ihnen sowohl Lösungskompetenzenfür die neue Energiewelt wie Innovationsmanagement und Changemanagement, alsauch Fachkompetenzen zu Energietechnologien, Energiewirtschaft undDigitalisierung. Das Gelernte wird in einen konkreten Anwendungsbezug gesetzt.Innovationsthemen von Teilnehmenden werden in dem Programm aufgegriffen und inForm von praxisbezogenen Fallstudien in Kleingruppen bearbeitet. Als großenMehrwert bezeichnen die Teilnehmenden auch ihre Einbindung in dasInnovations-Netzwerk des House of Energy.Prof. Dr. Heike Wetzel: "Wettbewerbsfähig für die Zukunft""Wir befähigen die Innovationsmanager:innen für Energiesysteme, ihre Unternehmendurch eine gesteigerte Wettbewerbsfähigkeit für die Zukunft zu rüsten",versichert Prof. Dr. Heike Wetzel als Wissenschaftliche Leiterin desStudiengangs von der Universität Kassel. Wesentliche Voraussetzung zur Teilnahme