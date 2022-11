München (ots) - Deutschlands Shopper planen sich an den anstehenden Promo-Tagen

wie Black Friday und Cyber Monday zurückzuhalten und deutlich weniger Geld

auszugeben als in den letzten Jahren. Wirtschaftliche Zwänge und die Ängste vor

einer Rezession lassen die Ausgabebereitschaft sinken.



Zweistellige Inflationsraten, hohe Energiekosten und die steigende

Wahrscheinlichkeit einer Rezession trüben das Konsumklima in Deutschland derzeit

stark ein. Dies wirkt sich auch negativ auf die Ausgabebereitschaft der

Konsumenten während der bevorstehenden "Promo-Hochtage" Black Friday und Cyber

Monday aus, wie die aktuelle globale Benchmark-Studie* der globalen

Strategieberatung Simon-Kucher & Partners zeigt.





Nachholeffekte an Promo-Tagen nicht zu erwartenKnapp 50 Prozent der 1.000 in Deutschland befragten Konsumenten geben an, ihreAusgaben an den Promo-Tagen vor Weihnachten im Vergleich zu den Vorjahrenreduzieren zu wollen. Während 41 Prozent bzw. 49 Prozent der Befragten an BlackFriday bzw. Cyber Monday weniger Geld ausgeben möchten, planen nur 14 Prozentder Shopper, ihre entsprechenden Ausgaben zu erhöhen. Die deutschen Konsumentenzeigen sich damit im internationalen Vergleich deutlich zurückhaltender. Globalplant knapp ein Viertel (24 Prozent) der Befragten ihre Ausgaben in diesem Jahrzu erhöhen."Hoffnungen, dass die Verbraucher ihre Ausgaben in Deutschland während dervorweihnachtlichen Aktionstage deutlich erhöhen und die Unternehmen dadurch imbisherigen Jahresverlauf schwächere Verkaufszahlen ausgleichen können, werdenwahrscheinlich enttäuscht", sagt Nina Scharwenka, Global Head of Consumer beiSimon-Kucher & Partners. "Das aktuelle wirtschaftliche Umfeld schlägtinsbesondere in Deutschland auch auf die gängigen Promo-Tage durch und sorgt fürZurückhaltung bei den Konsumenten."Black Friday und Cyber Monday bleiben dennoch die "Shopping-Hochtage"Trotz der reduzierten Ausgabebereitschaft der Konsumenten bleibt die Teilnahmean diesen Promo-Events für Einzelhändler jedoch ein Muss. Mehr als 80 Prozentder Konsumenten wollen am Black Friday Käufe tätigen, am Cyber Monday sind esimmerhin noch über 60 Prozent der Konsumenten. "Black Friday und Cyber Mondaysind von Konsumenten gelernt. Wer sich diesen Events entzieht, enttäuscht dieeigene Kundschaft. Das Potenzial für Impulskäufe sowie Upselling ist jedochstark begrenzt", erklärt Tim Brzoska, Senior Partner bei Simon-Kucher &Partners. Denn die meisten Menschen, die in Deutschland an Black Friday undCyber Monday Geld ausgeben, bereiten sich laut der Studie intensiv auf diePromo-Tage vor. Hierzu vergleichen 70 Prozent der Konsumenten im Vorfeld die