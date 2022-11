KfW Research Investitionsrückstand bei Kitas steigt auf 10,5 Mrd. EUR

- Große Unterschiede zwischen einzelnen Kommunen

- 3,2 Mrd. EUR Investitionen in 2022 / Rückgang auch durch Coronakrise

- Trotz Erweiterung des Angebots weiterhin zu wenig Kita Plätze



Kinderbetreuung zählt zu den dynamischsten kommunalen Aufgabenbereichen in

Deutschland. So haben die Städte, Kreise und Gemeinden in den vergangenen Jahren

die Zahl der Betreuungsplätze erheblich ausgebaut. Nachdem die kommunalen

Investitionsausgaben für Kitas bis zum Jahr 2020 stetig gestiegen waren, sind

sie seit zwei Jahren wieder rückläufig. Für das laufende Jahr 2022 liegen sie

bei 3,2 Mrd. EUR (Vorjahr: 3,4 Mrd. EUR) und machen damit rund 8 % der

kommunalen Gesamtinvestitionen aus. Wie eine neue Sonderauswertung von KfW

Research auf Basis des bundesweit repräsentativen KfW-Kommunalpanels zeigt,

dürften die geplanten Neuinvestitionen weiter nicht ausreichen, um die

steigenden Bedarfe zu decken. Der von den Kämmereien gemeldete kommunale

Investitionsrückstand bei Kitas liegt zuletzt bei deutschlandweit 10,5 Mrd. EUR

im Jahr 2021.