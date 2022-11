Bayer - Durchbruch oder Kursrutsch?

Kommt es zu einem Durchbruch nach oben, wäre die nächste Anlaufmarke am Widerstand um 54,80 Euro zu sehen. Kommt es hingegen wie bereits zuvor zu einem Abprall am 200er-EMA nach unten, wäre mit einem Rücklauf bis in den Bereich von 52,60 Euro zu rechnen. Hier verläuft aktuell auch der 10er-EMA, der diese Unterstützung weiter verstärkt.

