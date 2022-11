Aber auch technisch präsentiert sich das Papier in einer recht komfortablen Zone, nachdem zuvor ein gut einjähriger Keil regelkonform zur Oberseite aufgelöst werden konnte und damit nun ein klares Kaufsignal vorliegt. Zwar bleibt das Aufwärtspotenzial in gewisser Weise beschränkt, ein Anfang für eine Bodenbildung ist aber vollzogen worden.

In den frühen Morgenstunden hat Barclays Teamviewer von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 11,00 auf 14,00 Euro angehoben. Dabei lobte die Bank den Umbau des Unternehmens zu Abo-Modellen. Der Hersteller von Fernwartungslösungen habe die Umorientierung seines Geschäftsmodells abgeschlossen und die Gewinnentwicklung im kommenden Jahr damit deutlich verbessert.

Bullischer Keil erfolgreich aufgelöst

Technisch hat sich durch den Befreiungsschlag aus dem vorausgegangenen Keil nun weiteres Aufwärtspotenzial entfaltet, diese dürfte in einem ersten Schritt zunächst an den EMA 50 bei 12,89 Euro heranreichen, darüber in den Bereich zwischen 14,00 und 14,58 Euro. Genau hierauf könnten spekulativ ausgerichtete Investoren ein Long-Investment abschließen und über entsprechende Scheine überproportional von einer Erholung profitieren. Zuvor sollten Investoren jedoch einen Pullback einplanen, dieser könnte auf 9,65 Euro abwärtsreichen. Nur tiefer sollte es nach Möglichkeit nicht mehr gehen, dies würde nämlich einen zeitnahen Test der Jahrestiefs bei 7,67 Euro forcieren.

Teamviewer AG (Wochenchart in Euro) Tendenz: