ECKDATEN

- 618.904 Dollar aus dem Steuerbegünstigungsprogramm für Forschung und Entwicklung der australischen Regierung

- Rückerstattung gebührt für im Steuerjahr 2020/21 absolvierte Arbeiten

- F&E-Aktivitäten untermauern technische Robustheit der von AVL eingesetzten Verfahren

- Die innovativen Maßnahmen umfassen:

Herstellung von hochreinem Vanadiumpentoxid (V2O5) mit einem Reinheitsgrad von 99,4 % über einen vereinfachten Kreislauf [1]

Energieeffizienz und weltweit führendes Vanadiumextraktionsverfahren dank pyrometallurischer Tests mit Rösten und Laugen von Vanadium [2]

Hohe Vanadiumextraktionsrate von über 92 % mittels zweistufiger Laugung [3] [4]

Herstellung von repräsentativen Proben eines FeTi-Nebenprodukts [5]

- Einzigartiger Vanadium-Verarbeitungskreislauf wird durch Patentanmeldung geschützt[6]

Australian Vanadium Limited (ASX: AVL, „das Unternehmen“ oder „AVL“) gibt mit Freude bekannt, dass das Unternehmen im Rahmen des Steuerbegünstigungsprogramms für Forschung und Entwicklung der australischen Regierung (Research and Development (R&D) Tax Incentive Scheme) für das Steuerjahr 2020/21 einen Betrag in Höhe von 618.904 Dollar erhalten hat.

Das von der australischen Steuerbehörde (ATO) und dem Ministerium für Industrie, Wissenschaft, Energie und Ressourcen gemeinsam verwaltete Programm zur Selbstveranlagung soll Firmen zu Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten anregen, die Australien zugute kommen, indem es einen Steuerabzug für förderfähige Aktivitäten ermöglicht.

Geschäftsführer Vincent Algar meint dazu: „Das F&E-Programm ist ein hervorragendes Programm, das Unternehmen dazu anregt, ihre Verfahren weiterzuentwickeln und innovative Lösungen zu finden, um die besten Resultate zu erzielen. AVL hat in den letzten Jahren branchenführende Maßnahmen gesetzt. Das Programm der Periode 2020/21 umfasste Arbeiten, die maßgeblich zu der in diesem Jahr veröffentlichten bankfähigen Machbarkeitsstudie (BFS) beigetragen haben. [7] Das Unternehmen hebt sich mit seinem Vanadiumprojekt weiterhin von anderen ab, indem es akribische Tests und Forschungsarbeiten durchführt, die eine möglichst risikoarme Skalierung im Zuge des Projektausbaus ermöglichen. Mit der Durchführung dieser Arbeiten im Vorfeld der Errichtung verhindern wir Projektkostenüberschreitungen sowie Probleme, die dann gelöst werden müssten, wenn die Verfahrensplanung bereits abgeschlossen ist. Solche Unzulänglichkeiten konnten wir in den vergangenen Jahren bei vielen Projekten beobachten, wo die fachliche Ausarbeitung nicht so solide war.“

AVL legte bei seinen F&E-Arbeiten in der Periode 2020/21 den Schwerpunkt auf die Entwicklung von Verarbeitungsmethoden zur Herstellung von Vanadiumpentoxid und Vanadiumelektrolyten in Stahl- und Batteriequalität sowie auf die Gewinnung von Eisen und Titan aus vanadiumhaltigem Titanmagnetiterz (VTM). Außerdem wurde an der Pelletierung und Röstung von AVL-Konzentrat im Pilotmaßstab unter Verwendung eines Rostofens, hydrometallurgischen Verfahrenstests, Prozessarbeiten zur Rückgewinnung von Titan und Eisen aus Abfallströmen sowie an der Herstellung von Proben aus FeTi-Nebenprodukt, Variabilitätstests zur Konzentratgewinnung und Vanadiumelektrolytanalysen gearbeitet.

AVL hat seine einzigartige Kombination aus physikalischer Veredelung und pyrometallurgischen bzw. hydrometallurgischen Verfahren zu einer Patentanmeldung zusammengefasst, die im Oktober 2022 vom International Bureau veröffentlicht wurde.

Das AVL-Team setzt seine Arbeiten zum weiteren Ausbau des Projekts Australian Vanadium bei Gabanintha fort, um eine Entscheidung im Hinblick auf die Erschließung fällen zu können.

ÜBER AUSTRALIAN VANADIUM LTD

AVL ist ein Rohstoffunternehmen, das sich auf Vanadium konzentriert und den Anlegern einen einzigartigen Zugang zu sämtlichen Aspekten der Vanadium-Wertschöpfungskette bieten möchte - von Möglichkeiten im Bereich der Ressource über die Stahlerzeugung bis hin zur Energiespeicherung. AVL ist derzeit mit dem Ausbau seines erstklassigen Projekts Australian Vanadium bei Gabanintha beschäftigt. Das Projekt Australian Vanadium zählt zu den am weitesten entwickelten Vanadiumprojekten, die derzeit weltweit erschlossen werden, und beherbergt eine Ressource von 239 Mio. Tonnen mit einem Vanadiumpentoxidanteil (V₂O₅) von 0,73 %. Darin enthalten ist eine hochgradige Zone mit 95,6 Mio. Tonnen und 1,07 % V2O5 sowie eine Erzreserve im Umfang von 30,9 Mio. Tonnen mit 1,09 % V2O5, die sich aus einer nachgewiesenen Reserve von 5 Mio. Tonnen mit 1,11 % V2O5 und einer wahrscheinlichen Reserve von 20,4 Mio. Tonnen mit 1,07 % V2O5 zusammensetzt. Die Meldung erfolgte in Übereinstimmung mit den Richtlinien des JORC-Code 2012 (siehe die ASX-Meldung vom 1. November 2021 'Mineral Resource Update at the Australian Vanadium Project' und die ASX-Meldung vom 6. April 2022 'Bankable Feasibility Study for the Australian Vanadium Project').

VSUN Energy ist die hundertprozentige Tochtergesellschaft von AVL für erneuerbare Energien und Energiespeicherung, die sich auf die Entwicklung des australischen Marktes für Vanadium-Redox-Flussbatterien (VRFB) für Langzeit-Energiespeicher konzentriert. VSUN Energy wurde im Jahr 2016 gegründet und hat sich seither zu einem weltweit anerkannten VRFB-Spezialisten entwickelt. Die vertikale Integrationsstrategie von AVL umfasst die Verarbeitung von Vanadium zu einem hochreinen Produkt, die Herstellung von Vanadiumelektrolyten und die Zusammenarbeit mit VSUN Energy bei der Entwicklung von Projekten zur Erzeugung erneuerbarer Energien und VRFB-Energiespeicher.

