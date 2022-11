McKinsey Studie Das Rennen um grüne Alltagsprodukte hat begonnen

Düsseldorf (ots) - Grüne Alltagsprodukte können schon heute einen wichtigen

Beitrag leisten, um klimaneutral zu werden und die Umwelt besser zu schützen. Um

Alltagsprodukte grün zu machen, müssten die Treibhausgasemissionen in diesen

Produkten stark reduziert werden. Dies ist technisch heute schon machbar - aber

nicht für alle Produkte und alle Unternehmen gleichzeitig. Unternehmen, die es

schaffen, die langen und komplexen Wertschöpfungsketten, die hinter diesen

Produkten stehen, entsprechend umzubauen, werden als Gewinner dieser

Transformation hervorgehen. Für die Endkund:innen könnten die Kosten für grüne

Alltagsprodukte in einem optimalen Szenario theoretisch nur um rund 5-10% in den

nächsten Jahren steigen.



Dies geht aus der Analyse "Making everyday products greener" der

Unternehmensberatung McKinsey & Company hervor. Für die Studie wurde für eine

große Anzahl von Alltagsprodukten die Wege hin zu grünen Varianten im Detail

analysiert. Hierfür wurden alle Wertschöpfungsketten in einem so genannten

digitalen Zwilling 1:1 abgebildet und u.a. hinsichtlich Energieverbrauch und

CO2-Emissionen analysiert.