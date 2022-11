IHG und Iberostar unterzeichnen eine strategische Allianz für Resorts und All-inclusive-Hotels in der Karibik, Nord-, Mittel- und Südamerika, Südeuropa und Nordafrika

Seite 2 ► Seite 1 von 6

Palma de Mallorca (ots) - IHG und Iberostar Hotels & Resorts (Iberostar) gebenheute ein langfristiges Handelsabkommen für Resorts und All-Inclusive-Hotelsbekannt. Iberostar ist ein Familienunternehmen mit Sitz in Palma de Mallorca,Spanien, das auf mehr als 65 Jahre Erfahrung in der Branche zurückblicken kann.Das Unternehmen genießt einen ausgezeichneten Ruf als Betreiber von Resorts inhervorragender Lage und setzt sich stark für Qualität und Nachhaltigkeit ein.Iberostar bleibt durch diese strategische Allianz zu 100 % im Besitz desUnternehmens und bewahrt seine Eigenständigkeit und seine Werte. Das System vonIHG wird um bis zu 70 Hotels (24.300 Zimmer) unter der Marke IberostarBeachfront Resorts erweitert, die damit die insgesamt 18. Marke von IHG wird.Dadurch wird die weltweite Systemgröße von IHG um bis zu 3 % erhöht. Die erstenUnterkünfte, die im Dezember in das IHG-System aufgenommen werden, bieten denGästen von IHG eine größere Auswahl an begehrten Orten wie Mexiko, derDominikanischen Republik, Jamaika, Brasilien und den Kanarischen Inseln(Spanien). Weitere Anlagen in Spanien und anderen beliebten Urlaubszielen inSüdeuropa und Nordafrika werden voraussichtlich im Laufe von 2023 und 2024 indas System von IHG aufgenommen.Die Gäste von IHG können sich auf unvergessliche Aufenthalte in preisgekröntenHotels* freuen, die von familienfreundlichen Premium-Angeboten bis hin zu Luxusnur für Erwachsene reichen, und zwar in führenden Urlaubsorten wie: IberostarGrand Paraiso (Riviera Maya, Mexiko), Iberostar Selection Hacienda Dominicus(Bayahibe, Dominikanische Republik), Iberostar Grand Rose Hall (Montego Bay,Jamaika) und Iberostar Selection Anthelia (Teneriffa, Spanien). Sie ergänzen diebestehenden 260 Ferienanlagen von IHG, zu denen unter anderem folgende Markengehören: Six Senses, Regent, InterContinental, Kimpton, Hotel Indigo, CrownePlaza, Holiday Inn and Holiday Inn Club Vacations. IHG hat weniger als 20Ferienanlagen in den Ländern, in denen sich die Anlagen von Iberostar BeachfrontResortsbefinden, und die Vereinbarung vergrößert daher die Präsenz von IHGbeträchtlich.Das Portfolio der Iberostar-Hotels erhält Zugang zur Unternehmensplattform vonIHG, einschließlich seiner Vertriebskanäle und des Treueprogramms IHG OneRewards mit mehr als 100 Millionen Mitgliedern. IHG wiederum wird denBekanntheitsgrad seiner aktuellen Marken bei einer neuen Gruppe von Reisendenerhöhen und den klaren Wunsch der Gäste und Treue-Mitglieder nach mehr