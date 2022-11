Über Baustellen im Voraus informiert Nortal unterstützt Entwicklung des "IHK-Baustellen-Portal" als Frühwarnsystem

Berlin (ots) - Eine kurzfristig eingerichtete Baustelle stellt für viele

Autofahrer nicht nur ein Ärgernis, sondern auch eine Behinderung wichtiger

Abläufe dar. Ist z. B. ein Lieferant in Unkenntnis, so ist er oftmals gezwungen,

Umwege zu nehmen. Im Ernstfall leidet die Lieferware. Ein

Baustelleninformationssystem kann hier Abhilfe schaffen. In Deutschland sind

jedoch unterschiedliche Informationssysteme, die meistens nicht miteinander

harmonieren, die Regel. Die Nortal AG ( http://www.nortal.com ), Spezialist für

Lösungen für die digitale Transformation, hat daher gemeinsam mit dem

IT-Systemhaus Sylphen sowie verschiedenen IHK-Organisationen das

"IHK-Baustellen-Portal" entwickelt. Über die deutschlandweite Plattform kann die

Einrichtung einer Baustelle transparent und rechtzeitig angekündigt werden.



In Deutschland besteht ein Flickenteppich aus Baustelleninformationssystemen.

Während die einen auf ein begrenztes Gebiet wie z. B. ein Bundesland ausgelegt

sind, richten sich andere nach der Baustellenart, wie Autobahnen oder

Energieversorger-Baustellen. Alle Baustelleninformationssysteme bedienen sich

dabei unterschiedlicher Datenquellen und Baustellen-Darstellungen.

Best-Practice-Handlungsempfehlungen für den Umgang mit Baustellen können sie

somit nicht leisten.