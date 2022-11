A2W Pharma Ltd. gibt Handelspartnerschaft mit Reakiro bekannt

Gemeinsam werden A2W und Reakiro zunächst Apotheken, Kliniken und Krankenhäuser Europa und Ozeanien anpeilen, die Vollspektrumextrakte und EU-GMP-Blüten benötigen. „Estratt“, die eigene Marke an Vollspektrumextrakten von A2W, die mit superkritischer CO2-Technologie hergestellt werden, wird in vier unterschiedlichen Formulierungen erhältlich sein, die CBD- und THC-Wirkstoffverbindungen kombinieren. Das Team wird seine CMO-Kapazitäten auch gemeinsam an aktuelle Marktteilnehmer vermarkten, die von Malta aus White-Label-Produkte anbieten.

„Ein starker Fokus auf Innovation hat Reakiro seit 2016 an die Spitze der CBD-Branche gebracht und unsere Position als Marktführer im Vereinigten Königreich und Europa gefestigt“, sagt Mark Wright, Managing Director und Co-Founder von Reakiro. „Der Vorstoß in den medizinischen Bereich ist eine natürliche Weiterentwicklung für unser Unternehmen und ein wichtiger Schritt auf dem Weg der Branchenentwicklung.“

Diese Beziehung erweitert das Produktportfolio an CBD-Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetika von Reakiro auf medizinische Cannabisprodukte, die von Apotheken, Kliniken und Krankenhäusern in allen Teilen der Welt auf Rezept abgegeben werden können.

Die starke Präsenz von Reakiro im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel sowie seine erfahrenen Vertriebs- und Marketingteams werden A2W dabei helfen, sein Ziel zu erreichen, qualitativ hochwertige, gemäß EU-GMP zertifizierte Therapien auf Basis von Cannabis an Patienten in allen Teilen der Welt zu liefern“, sagte Peter Paul Farrugia, Plant Director von A2W.

Marsa (Malta), Accesswire, 21. November 2022. A2W Pharma Ltd., ein Pharmaunternehmen mit Sitz in Malta, und Reakiro, ein führender CBD-Produzent und Gesundheits- und Wellnessunternehmen mit Sitz in Polen, haben ein Partnerschaftsabkommen unterzeichnet. Im Rahmen der Partnerschaft wird Reakiro sein Know-how zur Verfügung stellen, um die Produkte von A2W auf dem globalen Medizinmarkt einzuführen.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer