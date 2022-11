INVERTO eröffnet neue Standorte in Hamburg und Frankfurt am Main / Zweistelliges Umsatzwachstum geht weiter (FOTO)

Köln (ots) - INVERTO, die auf Einkauf und Supply Chain Management spezialisierte

Tochter der Boston Consulting Group (BCG), eröffnet einen neuen Standort in

Hamburg und einen weiteren in Frankfurt am Main. Mit den beiden neuen Büros ist

INVERTO an 12 Standorten in Europa vertreten und setzt den Wachstumskurs

konsequent fort.



Zuletzt hatte die Unternehmensberatung im Juni ein Büro in Mailand eröffnet, nun

folgen zwei weitere Standorte in Deutschland - ein Vorteil für Kunden und

Mitarbeitende. INVERTO ist in den vergangenen fünf Jahren jeweils deutlich

zweistellig gewachsen und plant dies auch in 2023 fortzusetzen. Dafür wird die

Gesellschaft im kommenden Jahr über 130 neue Berater:innen einstellen.