Jourdan erwirbt Bergbau-Claims neben seinem bestehenden Projekt

21. November 2022, Toronto (Kanada) - JOURDAN RESOURCES INC. (TSXV: JOR; OTCQB: JORF; FWB:2JR1) („Jourdan“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen zusätzliche 138 Bergbau-Claims erworben hat, die an seine anderen Lithiumkonzessionsgebiete nördlich von Val d’Or (Quebec) (die „Claims“), angrenzen. Siehe Abbildung 1.

Abbildung 1. Die grünen Kästchen stellen die neuen Claims dar; die roten Kästchen stellen die zuvor von Jourdan erworbenen Bergbau-Claims in der Nähe der neuen Claims dar.

Die Claims wurden vom Unternehmen im Rahmen eines Kaufvertrags zwischen den Verkäufern der Claims und Jourdan erworben. Als Gegenleistung für den Erwerb zahlte Jourdan eine Barzahlung in Höhe von insgesamt 50.000 Dollar und gewährte den Verkäufern eine NSR-Lizenzgebühr (Net Smelter Return Royalty) auf die von den Verkäufern übertragenen Claims in Höhe von 0,25 % bis 0,5 %, die bis zu einem Höchstbetrag von insgesamt 1 Million Dollar zurückgekauft werden können.

Bei der Übernahme handelt es sich um eine Transaktion nach dem Fremdvergleichsgrundsatz im Sinne der Statuten der TSX Venture Exchange („TSXV“); sie gilt als „Exempt Transaction“ gemäß TSXV-Richtlinie 5.3. Jourdan zahlt im Zusammenhang mit der Übernahme keine Vermittlungsprovisionen.

Rene Bharti, Chief Executive Officer von Jourdan, sagt dazu: „Wir freuen uns sehr, diesen strategischen Erwerb der zusätzlichen Claims, die an unseren aktuellen Grundbesitz angrenzen, bekannt zu geben. Unserer Einschätzung nach erstrecken sich die Pegmatitvorkommen mit Spodumen (lithiumhaltiges Pyroxen), die wir auf unseren bestehenden Konzessionsgebieten ermittelten haben, bis in diese neu erworbenen Gebiete.“

„Wir sind begeistert, dass wir östlich unseres Vorzeigeprojekts Vallée eine ergänzende Liegenschaft erwerben konnten“, meint Dr. Andy Rompel, Executive Chairman von Jourdan. „Der uns bekannte Pegmatitschwarm streicht in Richtung dieser neu erworbenen Claims und wir sehen der Erkundung dieser Claims im neuen Jahr mit Spannung entgegen.“

Über Jourdan Resources Inc.

Jourdan Resources Inc. ist ein junges kanadisches Bergbauexplorationsunternehmen, das an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol „JOR“ und an der Börse Stuttgart unter dem Symbol „2JR1“ notiert ist. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf dem Erwerb, der Exploration, der Produktion und der Erschließung von Lithiumlagerstätten. Die Konzessionsgebiete des Unternehmens befinden sich in der kanadischen Provinz Quebec, vor allem in den spodumenhaltigen Pegmatiten des La Corne-Batholiths im Umfeld der produzierenden Lithiummine Quebec von North American Lithium.