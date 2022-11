Triastek erhält FDA-IND-Zulassung für 3D-gedrucktes Medikament zur Behandlung von Colitis ulcerosa

Triasteks dritte FDA-IND-Zulassung für ein 3D-gedrucktes Medikament

T21, eine neuartige potenzielle Behandlung zur gezielten Verabreichung von Medikamenten für den Dickdarm

NANJING, China, 21. November 2022 /PRNewswire/ -- Triastek, Inc. („Triastek"), ein globales Gesundheitsunternehmen, das mit seiner firmeneigenen Technologie Melt Extrusion Deposition (MED) Pionierarbeit auf dem Gebiet des 3D-Drucks von Arzneimitteln leistet, gab heute bekannt, dass es von der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA (Food and Drug Administration) die Genehmigung für seinen IND-Antrag (Investigational New Drug) erhalten hat, um klinische Studien für das 3D-gedruckte Arzneimittel T21, das eine potenzielle Behandlung für Colitis ulcerosa (Dickdarmentzündung mit Geschwüren) darstellt, zu beginnen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir die IND-Genehmigung erhalten haben, um mit den klinischen Studien für diese potenziell transformative Behandlung für Patienten zu beginnen", sagte Dr. Senping Cheng, Gründer und CEO von Triastek. „Die verzögerte Freisetzung von Medikamenten und die Verabreichung von oralen Darreichungsformen an den Dickdarm ist eine Herausforderung. Daher bietet T21 eine vielversprechende neue Option für Patienten, indem es eine ortsspezifische Medikamentenverabreichung und eine lokalisierte Medikamentenwirkung ermöglicht, wodurch eventuelle Nebenwirkungen einer systemischen Exposition gemildert werden. Wir freuen uns darauf, diese Behandlung in die Kliniken zu bringen und danken der FDA für ihre Unterstützung."