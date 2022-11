BIRKENSTOCK LAUNCHT DIE DRITTE EPISODE DER PAID- CONTENT-KAMPAGNE "UGLY FOR A REASON" AUF NYTIMES.COM

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Linz Am Rhein, Deutschland (ots/PRNewswire) - Die von T Brand Studio produzierteDokumentation "Rethinking Footwear, Redefining Aesthetics" dokumentiert denbeeindruckenden Weg von der Einführung der ersten BIRKENSTOCK Fußbettsandalenund den anfänglichen Schwierigkeiten im Jahr 1963 bis hin zu ihrem Aufstieg zumIt-PieceDie dritte Folge der drei­teiligen Video-Dokumentation "Ugly for a Reason" istonline. "Rethinking Footwear, Redefining Aesthetics" baut auf den beiden erstenEpisoden der Serie auf, die die Bedeutung gesunder Füße in das Blickfeld einerbreiteren Öffentlichkeit rückt. Episode drei spürt der Frage nach, wie die ersteorthopädische Sandale von BIRKENSTOCK, die später unter dem Namen "Madrid"bekannt wurde, die Schuhindustrie Anfang der 1960er Jahre buchstäblich auf denKopf stellte und den Grundstein dafür legte, die Fußgesundheit auf die Agendader globalen Fashionwelt zu setzen. Die von T Brand, dem Content-Studio von NewYork Time Advertising, produzierte Paid-Content-Kampagne ist ab sofort aufNYTIMES.COM (https://www.nytimes.com/paidpost/birkenstock/rethinking-footwear-redefining-aesthetics.html?utm_campaign=from_pp01_to_pp03) , BIRKENSTOCK.COM(https://www.birkenstock.com/us/ugly-for-a-reason/) und allen anderenOnline-Kanälen der Kultmarke und Erfinderin des Fußbetts zu sehen.Die Geschichte hinter dem Erfolg von BIRKENSTOCK wird in "Rethinking Footwear,Redefining Aesthetics" durch die Stimmen aus der Modebranche und Modehistorikerzum Leben erweckt. Kristina Blahnik, CEO von Manolo Blahnik, der italienischeModedesigner Stefano Pilati und Fabio Piras, Course Director MA Fashion amCentral Saint Martins, erzählen wie es dazu gekommen ist, dass - wie Pilati esausdrückt - "wenn man an eine Sandale denkt, denkt man an BIRKENSTOCK". Diedeutsche Modejournalistin und Kuratorin Nike Breyer erzählt wie die Sandalenweithin belächelt wurden, sie im Jahr 1963 auf der Düsseldorfer Schuhmesseerst­mals der Öffentlichkeit vorgestellt wurden. Der Unter­nehmer KarlBirkenstock schlug mit den orthopädischen Fußbettsandalen einen Weg ein, derihn, wie er selbst sagt, auf dem damaligen Branchentreffen zum "Gespött" machte.Wie dieser Kurzfilm zeigt, gibt der Erfolg der Marke dem Schöpfer der Sandalennachträglich recht.Oliver Reichert, CEO der BIRKENSTOCK Gruppe: "Die dritte Folge von "Ugly for aReason" zeigt, wie der Purpose unserer Marke - die Welt mit Fußbetten zuversorgen, die eine natürliche Art des Gehens ermöglichen - ein wesentlicher