NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Hellofresh in einer Auftaktstudie zum Kauf empfohlen. Mit einem Kursziel von 44 Euro räumte ihnen Analyst Rob Joyce am Montag vom aktuellen Bewertungsniveau aus ein Potenzial von 87 Prozent ein.

Die Aktie habe seit Jahresbeginn knapp zwei Drittel an Wert verloren, obwohl der international führende Kochboxenversender bereits bewiesen habe, dass er profitabel wirtschaften und Barmittel generieren könne, erklärte der Experte. Hinzu komme die starke Bilanz und ein attraktives Verhältnis zwischen Chancen und Risiken.