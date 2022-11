Das Museum wurde gebaut, um das traditionelle Kunsthandwerk zu erhalten und weiterzuentwickeln und um Familien in armen Gegenden zu helfen. Peng wies darauf hin, dass dies dem chinesischen Konzept der Armutsbekämpfung in unterentwickelten Gebieten ähnelt.

Die Ausstellungshalle des Museums zeigt Kunstwerke für die großen Feierlichkeiten der thailändischen Königsfamilie und traditionelles thailändisches Kunsthandwerk. Peng hörte sich die Einführung in die Kunstsammlungen an und lobte die Handwerkskunst und die Techniken der thailändischen Kunsthandwerker.

PEKING, 21. November 2022 /PRNewswire/ -- Peng Liyuan, die Frau des chinesischen Präsidenten Xi Jinping, besuchte am Freitag das Arts of the Kingdom Museum in Ayutthaya, Thailand. Die Veranstaltung wurde von den Ehepartnern einiger Staats- und Regierungschefs besucht, die am 29. Treffen der Wirtschaftsführer der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation (APEC) teilnahmen.

