US-Anleihen starten kaum verändert

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen haben sich am Montag nur wenig bewegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) verharrte im frühen Handel auf 112,30 Punkten. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen betrug 3,80 Prozent.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Wochenauftakt am US-Rentenmarkt. Im Tagesverlauf stehen keine wichtigen US-Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Die Sorge über eine erneute Verschärfung der Corona-Maßnahmen in China wegen steigender Fallzahlen bremste die Risikofreude der Investoren und stützte die Kurse der Festverzinslichen./jkr/jsl/mis