Trillion Energy gibt Ergebnisse der Durchflussmessungen für das Bohrloch Akcakoca-3 bekannt

21. November 2022 – Vancouver, B.C. – Trillion Energy International Inc. („Trillion“ oder das „Unternehmen“) (CSE: TCF) (OTCQB: TRLEF) (Frankfurt Z62) freut sich, die Ergebnisse der Durchflussmessungen für die Erdgasbohrung Akcakoca-3 im SASB-Gasfeld vor der türkischen Küste bekanntgeben zu können.

In der Bohrung Akcakoca-3 wurden drei Sande mit insgesamt 34 Metern Erdgasgehalt für die Perforation identifiziert. Nach der ersten Perforation des oberen 7-Meter-Sandes wurde im Bohrloch sofort ein Druckanstieg auf bis zu 7,0 Mio. Kubikfuß/Tag (32/64“ Düse) verzeichnet. Der am Bohrkopf gemessene Druck betrug 1.400 psi.

Auf der Grundlage der ersten Gasfluss- und Lagerstättendruckdaten aus der Perforation des ersten Sandes wurde die Entscheidung getroffen, mit der Förderung dieser Zone zu beginnen und die verbleibenden zwei Sande (insgesamt 27 Meter) zu einem späteren Zeitpunkt zu perforieren, nachdem die Förderung aus dem ersten perforierten Intervall abzunehmen beginnt.

Der endgültige Förderdurchsatz wird letztendlich in der Prozessanlage festgelegt.

Arthur Halleran, CEO von Trillion, erklärte:

„Wir freuen uns sehr, dass unser Programm mit mehreren Bohrlöchern äußerst gut angelaufen ist. Mit den beiden Bohrungen South Akcakoca-2 und Akcakoca-3, die jetzt erfolgreich Gas fördern, haben wir bisher zwei von zwei erreicht. Jedes Bohrloch bietet außerdem mehrere 10 Meter identifizierter Gassande, die für eine zukünftige Perforation und Förderung bereitstehen, um das Produktionsniveau zu halten. Dies ist eine sehr wünschenswerte Situation für das Unternehmen.“

Über das Unternehmen

