Nicola Mining erhält mehrjährige gebietsbezogene Explorationsgenehmigung für sein Vorzeige-Kupferprojekt New Craigmont

Die MYAB-Genehmigung erfasst den Großteil des Konzessionsgebiet, einschließlich des Gebiets, in dem vor Kurzem eine ZTEM-Messung (Z-axis Tipper Electromagnetic Survey) absolviert wurde. Nicola kündigte den Abschluss dieser Messung in einer Pressemitteilung vom 13. September 2022 an. Zusätzlich zur ZTEM-Messung schloss das Unternehmen vor Kurzem auch umfangreiche Bodenprobenahmen ab, um das Bohrziel genauer abzugrenzen. Die Ergebnisse der Bodenprobenahmen werden nach Erhalt veröffentlicht.

New Craigmont ist der Standort der historischen Kupfermine Craigmont, aus der etwa 34 Millionen Tonnen Kupfer mit einem Gehalt von 1,3 % gefördert wurden. Sie ist eine der hochgradigsten großen Kupferminen in der Geschichte Nordamerikas. Trotz der bedeutenden historischen Produktion ist das 10.913 Hektar große Gelände noch weitgehend unerforscht, da sich die ursprüngliche Mine ausschließlich auf mit Magnetit vergesellschafteten Kupferskarn konzentrierte und die Kupferpreise zum Zeitpunkt der Stilllegung niedrig waren (0,60 Dollar im Jahr 1982). Technologische Fortschritte im Bergbau sowie die erfolgreiche Konsolidierung der fragmentierten Eigentumsverhältnisse [2] in Bezug auf die Mineral-Claims und Bergbaupachten durch Nicola haben das Potenzial des Konzessionsgebiets erheblich gesteigert.

VANCOUVER, B.C, 21. November 2022, - Nicola Mining Inc. (das „ Unternehmen “ oder „ Nicola Mining “) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 3. November 2022 eine mehrjährige gebietsbezogene Explorationsgenehmigung mit der Genehmigungsnummer MX-4-697 (die „MYAB-Genehmigung [1] ”) erhalten hat. Gemäß der MYAB-Genehmigung darf Nicola bis zum 2. November 2027 umfangreiche Kupferexplorationen auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiet New Craigmont (das „ Konzessionsgebiet “) durchführen, das an die Kupfermine Highland Valley von Teck Resources Ltd., Kanadas größte Kupfermine, angrenzt.

