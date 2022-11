Erst vor einer Woche hatte die chinesische Regierung ihre strenge Null-Covid-Politik etwas gelockert, und damit einen Ansturm auf die Märkte ausgelöst. Jetzt könnte es schon bald "Kommando zurück" heißen, denn am Wochenende gab es in der chinesischen Republik die ersten Todesfälle seit sechs Monaten im Zusammenhang mit dem Covid-19-Virus. Zudem steigen die Fallzahlen im Land rapide. Laut der nationalen Gesundheitskommission Chinas gab es zuletzt 26.000 neue Fälle von Covid-19, die höchste Zahl seit sieben Monaten.



Große Angst der Marktteilnehmer: Die chinesische Regierung könnte dies als Anlass sehen, erneut auf strenge Beschränkungen des öffentlichen Lebens zurückzugreifen.

Und das nicht ohne Grund – laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg wurden in einer Stadt nahe Peking Schulen und Universitäten geschlossen und Einwohner aufgefordert, fünf Tage lang zu Hause zu bleiben. Gerüchten zu folge sei die Stadt der Testläufer für weniger strenge Corona-Regeln gewesen.

"Die Zahl der Erkrankten in China steigt rapide an und zwingt zu gezielten Abriegelungen, was sich weiterhin negativ auf die Wirtschaftstätigkeit auswirken wird", bestätigt Lawrence Brainard, Wirtschaftsexperte bei TS Lombard.