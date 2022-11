Überraschend schwache Inflationszahlen aus den USA wurden von den Märkten euphorisch aufgenommen. Auch wenn die Jahresrate des Konsumentenpreisindex immer noch bei 7,7 Prozent liegt, scheint nun endlich die lang ersehnte Trendwende bei den Inflationsraten eingeläutet. Sofort wurden an den Geldterminmärkten nur noch geringere Leitzinserhöhungen eingepreist und Aktien- und Rentenmärkte konnten deutlich zulegen. Für eine weitere Stimmungsaufhellung sorgten zudem konjunkturstimulierende Maßnahmen in China. Neben weiteren Erleichterungen für den strauchelnden Immobiliensektor kam es zu ersten kleineren Schritten, die als beginnende Abkehr von der restriktiven Nulltoleranzpolitik gegenüber dem Coronavirus gedeutet werden können. Trist bleibt die Lage in der Eurozone. Die realen Einzelhandelsumsätze waren im dritten Quartal rückläufig, was den dritten Quartalsrückgang in Folge darstellte. In Deutschland verbesserten sich allerdings die Konjunkturerwartungen, dies zeigte der besser als erwartet ausgefallene ZEW-Index an. Allerdings notiert der Index weiterhin tief im negativen Bereich, die Stimmung ist jedoch nicht mehr ganz so schlecht wie zuvor.

Dank der rückläufigen Inflationszahlen hielt die positive Stimmung an den Aktienmärkten an. Der starke Euro schmälerte jedoch die Gewinne bei Investments außerhalb des gemeinsamen Währungsraums. Entsprechend litten die Portfolios unter ihrer Untergewichtung der Eurozone. Die hohe Schuldenlast, steigende Zinsen und eine im Gegensatz zu den USA weiter zunehmende Inflation sprechen aus unserer Sicht jedoch weiterhin gegen die Eurozone als Investitionsschwerpunkt. Hilfreich waren hingegen die Investments in Japan, wo es kein Inflationsproblem gibt. Dank fallender Zinsen entwickelten sich „Growth“-Aktien deutlich besser als ihre „Value“-Pendants. Die Moventum-Portfolios sind momentan ausgewogen aufgestellt, sodass selektiv einzelne Fondsstrategien von dieser Entwicklung überdurchschnittlich profitieren konnten. Die Schwellenländer entwickelten sich dank China überdurchschnittlich. Der von uns bevorzugte lateinamerikanische Markt litt unter einer schwachen Währung und rückläufigen Rohstoffpreisen. Auf Sektorebene belastete der übergewichtete Gesundheitssektor, allerdings konnte das übergewichtete Technologiesegment vom „Growth“-Rückenwind profitieren.