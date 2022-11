GR Silver Mining meldet erneut Top-Bohrergebnisse aus Mexiko!

GR Silver Mining hat erneut Top-Bohrergebnisse von seinem Silber-Projekt in Mexiko gemeldet. Unter anderem trafen die Bohrungen auf Abschnitte mit bis zu 2,6 Kilo Silber. Die Ergebnisse fließen in die in Arbeit befindliche neue Ressourcenschätzung ein.

– Bohrloch SMS22-17 wies 14,1 Meter mit 186 g/t Silber auf und beinhaltete Teilabschnitte mit 6,4 Kilo/t Silber (über 0,2 Meter), 10,1% Blei und 17,9% Zink. Auch die Basismetalle liefern hier regelmäßig überdurchschnittlich hohe Grade ab.

– Bohrloch SMS22-20 wies über stattliche 185,5 Meter gute 111 g/t Silber auf. Hier gab es zudem einen Abschnitt von 83,2 Meter mit 215 g/t Silber. Zum ersten Mal in dieser Zone von San Marcial fand sich zudem Mineralisierung, die mit dem Auge sichtbares Gold zeigte. Dieser Abschnitt wurde mit 31,3 g/t Gold über einen Meter ausgewiesen.

Alle Ergebnisse finden Sie an dieser Stelle. Vorstandschef Eric Zaunscherb betonte in einem Statement, dass man diese Südostzone auf San Marcial inzwischen geologisch sehr gut verstanden habe und weiter explorieren wolle. Die Ergebnisse werden in die neue Ressourcenschätzung einfließen und passen in die Reihe an Top-Bohrergebnissen, die GR Silver Mining seit dem Sommer kontinuierlich von San Marcial, aber auch aus den Gebieten rund um die historische Mine Plomosas leifert (zum Beispiel hier, hier und hier). Die Analysten von Echelon hatten sich im September mit der Aktie beschäftigt und ein Kursziel von 0,50 CAD ausgegeben.

Aktieninfo – GR Silver Mining

Börsenkürzel (TSX-V) | ISIN: GRSL | CA36258E1025

Aktienkurs: 0,14 CAD | 0,11 Euro

Börsenwert: ca. 40 Mio. CAD

Aktien (voll verwässert): 288.810.858

Warrants: 47.596.895 (gew. Durchschnittspreis: 0,39 CAD)

Optionen: 9,734,157 (gew. Durchschnittspreis: 0,42 CAD)

Große Aktionäre: First Majestic Silver (9,3%), Management & Insider (6,4%)

