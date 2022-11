Beko kooperiert international mit Water.org, um für 10.000 Kenianer den Zugang zu sauberem Wasser zu ermöglichen

Istanbul, Türkei (ots/PRNewswire) - Die Kooperation von Beko mit Water.org,

einer von Matt Damon und Gary White mitbegründeten Organisation, wird dazu

beitragen, die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung für bedürftige Familien

in Kenia zu verbessern, und knüpft damit an den Erfolg der Organisation an, die

bereits 48 Millionen Menschen mit sauberem Wasser unterstützt hat.



Beko, einer der drei führenden Hersteller von Haushaltsgeräten in Europa*, gab

heute eine neue Kooperation mit Water.org bekannt, um ein Gemeinschaftsprogramm

zu unterstützen, das 10.000 bedürftigen Kenianern den Zugang zu sauberem Wasser

und sanitären Anlagen ermöglicht.