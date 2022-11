Sitka Gold (CSE SIG / A2JG70) hat auf seinem RC Gold-Projekt im Tombstone-Goldgürtel des kanadischen Yukon im Rahmen eines Sommerbohrprogramms dieses Jahr insgesamt 16 Diamantkernbohrungen mit einer Gesamtlänge von 5.250 Metern durchgeführt. Ziel war es, die so genannte Black Jack-Zone auszuweiten und den Sitka-Geologen eine solide Datenbasis für das genauer Verständnis des äußerst vielversprechenden Gebiets zu verschaffen. Alle Daten sollen zudem für eine potenzielle erste Ressourcenschätzung herangezogen werden.

Anfang September hatte Sitka die Ergebnisse der ersten sechs Bohrungen von Black Jack präsentiert und legt nun mit Resultaten von fünf weiteren Bohrungen nach. Demnach stehen die Analyseergebnisse von noch einmal fünf Bohrlöchern weiterhin aus.

Wie das Unternehmen jetzt meldete, waren die Highlights der präsentierten Bohrergebnisse 19 Meter mit 1,03 g/t Gold ab 292,0 Meter und 1,56 g/t Gold über 10,1 Meter ab einer Tiefe von 104,6 Metern in Bohrloch DDRCCC-22-033 sowie 132,1 Meter mit 0,51 g/t Gold ab 34,9 Metern Tiefe und 20,4 g/t Gold über 1,1 Meter ab 282,9 Meter in Bohrloch DDRCCC-22-036.

Die vollständigen Bohrergebnisse:



Quelle: Sitka Gold



Damit liefert auch die zweite Reihe an Bohrergebnissen des Sommerbohrprogramms breite Zonen anomaler Goldgehalte in der Nähe des Kerns der in einer Intrusion enthaltenen Vererzung im Gebiet der Black Jack-Entdeckung. Dort hatte Bohrung DDRCCC-21-021 ab der Oberfläche 220,1 Meter mit 1,17 g/t Gold geliefert, darunter einen Abschnitt von 50,5 Metern mit 2,08 g/t Gold.

Wie Sitka Gold-CEO Corwin Coe ausführt, hat auch diese Vererzung, die in Metasedimentgestein enthalten ist, in das Intrusionsplatten und Lagergänge eindringen, signifikante Abschnitte von Goldvererzung geliefert, wie in der Tabelle oben aber auch in den zuvor veröffentlichten Ergebnissen zu erkennen war. (Diese hatten unter anderem 116,0 Meter mit 0,65 g/t Gold in Bohrloch DDRCCC22-29 erbracht.) Allerdings nicht, wie Coe weiter erklärte, im selben Ausmaß wie die in den Intrusionen enthaltene Vererzung.

Auf jeden Fall werden die gemeldeten Abschnitte zur potenziellen Ressource beitragen, die Sitka im Blackjack-Saddle-Eiger-Korridor erbohren will, während man die in Metasedimenten enthaltene Vererzung testet in der man unter anderem bereits 80 Meter mit 0,59 g/t Gold (Saddle-Zone) erbohrte. Diese liegt rund 600 Meter östlich der in der Intrusion enthaltenen Vererzung des Kerngebiets der Black Jack-Zone.

Bei Sitka wartet man jetzt ungeduldig auf die Ergebnisse der fünf noch ausstehenden Bohrlöcher des Sommerbohrprogramms, von denen gleich mehrere sichtbares Gold enthalten und über das Potenzial verfügen, die in der Intrusion enthaltene Vererzung der Blackjack-Zone auszuweiten. Die Geologen werden alle während der beiden ersten Bohrphasen gewonnenen Daten zudem verwenden, um bereits die nächste Bohrphase zu planen.

