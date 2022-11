Hybrid-SUV WEY Coffee 01 von GWM erhält Anerkennung

Nach der Testfahrt kommunizierte das Team von GWM Europe mit den Journalisten, um weitere Anregungen über das Fahrzeug zu erhalten. In einem Workshop sagte Henry Meng, der Präsident von GWM Europe: „Wir suchen immer noch nach neuen Technologien, die individuell auf unsere verschiedenen Marken angewendet werden können."

AUTONOTIZEN, ein professionelles Medienunternehmen für Automobilbewertungen, kommentierte: „Das serienmäßige AR-HUD von WEY Coffee 01 kann im dichten Verkehr der portugiesischen Hauptstadt klare Anweisungen geben. Seine beweglichen Pfeile zeigen deutlich die richtige Ausfahrt am Kreisverkehr an. Er ist besser als der Bildschirm der aktuellen Modelle von VW."

WEY Coffee 01 ist mit vielen intelligenten Konfigurationen ausgestattet, die es den Testfahrern ermöglichen, den Komfort und die Sicherheit modernster Technologie zu erleben. „Man bekommt das Maximum an Technik für den Preis", so Markus Rutishauser, Journalist des Automobilfachmediums ACS AUTO, nach einer Probefahrt.

„Der Antriebsstrang des WEY Coffee 01 ist großartig. Der Elektromotor, das Getriebe und der Motor interagieren gut miteinander. Es gab keine Stöße oder Leistungsabfälle. Beim Beschleunigen haben wir das Gefühl, in einem Elektroauto zu sitzen. Wir spüren weder die Stöße noch den Leistungsabfall", bemerkte auto-illustrierte, ein bekanntes Automagazin.

Der WEY Coffee 01, der mit der GWM-Hybridtechnologie ausgestattet ist, hat auf dem europäischen Markt mehr Vorteile hinsichtlich seiner hervorragenden Leistung und hohen Effizienz. Das Modell verfügt über einen 2,0-Liter-Turbomotor und zwei Hochleistungselektromotoren, die eine automatische Anpassung der Leistungsabgabe an die Fahrgewohnheiten und Fahrweisen der Nutzer ermöglichen.

WEY Coffee 01, der erste Geländewagen von GWM, der in Europa auf den Markt kommt, nutzt die neueste Hybridtechnologie und intelligente Plattform von GWM. Während der Testfahrten wurden seine exzellente Leistung und sein fortschrittliches intelligentes Erlebnis von den Journalisten mehrfach positiv kommentiert.

Journalisten der renommiertesten Medien in Europa wie STERN.de, auto-illustrierte, AUTONOTIZEN und ACS AUTO nahmen an der Testfahrt teil. Sie haben das Fahrzeug auf Autobahnen und Landstraßen getestet.

BAODING, China, 21. November 2022 /PRNewswire/ -- Am 14. November startete GWM die medialen Testfahrten des WEY Coffee 01 in Europa und weckte die Begeisterung für intelligente neue Energiefahrzeuge.

