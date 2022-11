BRÜSSEL (dpa-AFX) - Mit mehr als 30 Milliarden Euro kann Deutschland bis Ende 2027 seine Landwirtschaft mit EU-Geldern unterstützen. Die EU-Kommission hat am Montag einen entsprechenden Plan der Bundesregierung genehmigt, wie die Behörde am Montag mitteilte. Allein Bio-Landwirtschaft solle insgesamt mit 2,4 Milliarden Euro gefördert werden. "Wir stärken die ökologisch nachhaltige Agrarwirtschaft, um auch in Zukunft unsere Ernährung zu sichern", sagte Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne).

Die EU-Agrarpolitik soll die Nahrungssicherheit in der Union sicherstellen und hat für die Jahre 2021 bis 2027 ein Volumen von knapp 390 Milliarden Euro. Sie steht aber auch immer wieder in der Kritik, dazu beizutragen, dass die Landwirtschaft zu sehr auf umweltschädliche Methoden setzt. Vor knapp einem Jahr hatten sich die EU-Staaten und das EU-Parlament deswegen auf die Reform der Agrarpolitik geeinigt. Ziel ist es, dass Landwirtschaft in der EU umweltverträglicher wird.