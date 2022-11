WIESBADEN - In Deutschland hat sich der Preisauftrieb auf Herstellerebene deutlich abgeschwächt und damit Hoffnungen auf einen Rückgang der hohen Inflation geschürt. Im Oktober stiegen die Produzentenpreise im Jahresvergleich um 34,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Im Vormonat hatte die Rate mit 45,8 Prozent noch wesentlich höher gelegen. Im Monatsvergleich gingen die Erzeugerpreise um 4,2 Prozent zurück. Es war der erste Rückgang seit Mai 2020.

FRANKFURT - Die Europäische Zentralbank (EZB) dürfte nach Einschätzung ihres Chefvolkswirts Philip Lane im kommenden Jahr die Zinsen weiter erhöhen. "Ich glaube nicht, dass der Dezember die letzte Zinserhöhung sein wird", sagte Lane in einem am Montag veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Market News. Eine weitere kräftige Erhöhung um 0,75 Prozentpunkte ist aus Sicht Lanes bei dem Treffen des EZB-Rates am 15. Dezember nicht zwingend. Jedes Treffen sei anders. "Aber eine Plattform für die Erwägung einer sehr großen Erhöhung, wie zum Beispiel 75 Basispunkte, ist nicht mehr vorhanden."

GESAMT-ROUNDUP/Selenskyj und Stoltenberg: Weitere Unterstützung für Kiew

KIEW/MOSKAU/MADRID - Knapp neun Monate nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine werden der Westen und die internationale Gemeinschaft ermahnt, an der Seite Kiews nicht einzuknicken. "Ich rufe sie auf, alles dafür zu tun, dass unsere Gemeinschaft niemals geschwächt wird", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Montag. In einer Videoansprache bei einer Plenarsitzung der Parlamentarischen Versammlung der Nato in Madrid ergänzte er, dass jeder sehe, welchen Beitrag die Ukraine mit ihrem Kampf gegen die russische Aggression gerade für die Sicherheit aller Demokratien leiste.

ROUNDUP: Arbeitsmarkt verliert bis 2035 rund sieben Millionen Menschen

NÜRNBERG - Wer in Deutschland einen Klempner braucht, einen Dachdecker oder einen Elektriker, muss entweder gute Kontakte haben - oder viel Geduld. Der Fachkräftemangel greift Raum. Und die Zahlen, die das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) am Montag vorgelegt hat, lassen die Alarmlampen aufleuchten: Dem ohnehin strapazierten deutschen Arbeitsmarkt gehen bis 2035 sieben Millionen Arbeitskräfte verloren - wenn nicht kräftig gegengesteuert wird.