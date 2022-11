Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Wer fünf Jahre oder länger erwerbslos ist, gilt gemeinhin alsschwer vermittelbar. Das Teilhabechancengesetz soll dies ändern.Bundesarbeitsminister Hubertus Heil besuchte den Online-Fertiger FACTUREE (http://www.facturee.de ) und überzeugte sich vor Ort, wie Menschen nachlangjähriger Erwerbslosigkeit die Rückkehr in Beschäftigung gelingen kann. DasBerliner Unternehmen nutzt die staatliche Förderung und beschäftigt sehrerfolgreich fünf ehemals langzeitarbeitslose Menschen. Diese konnten wieder aufdem ersten Arbeitsmarkt Fuß fassen und sind bereits zu tragenden Säulen inunterschiedlichen Bereichen des Unternehmens geworden. Sie sollen daher nachAuslaufen der Förderdauer übernommen werden. Hubertus Heil zitierte diesesBeispiel in seiner Bundestagsrede vom 10. November 2022: https://bit.ly/3O59hoeDie Vermittlung von Langzeitarbeitslosen stellte sich viele Jahre als großeHerausforderung dar. Seit dem 1. Januar 2019 gilt das Teilhabechancengesetz BMAS(§ 16i SGB II). Es soll die Beschäftigungschancen von arbeitsmarktfernenMenschen verbessern und damit soziale Teilhabe ermöglichen. Das Modell hat zumZiel, Arbeitgeber zu motivieren, offene Stellen mit Langzeitarbeitslosen zubesetzen. Wie dies in der Praxis funktioniert, darüber informierte sichBundesarbeitsminister Hubertus Heil bei Gesprächen mit Mitarbeitenden im HauseFACTUREE. Sie sind über das Teilhabechancengesetz in Arbeit gekommen.Benjamin Schwab, Co-Founder und CMO bei FACTUREE, erklärt: "Wir sind sehr froh,diesen Schritt unternommen zu haben. Das Instrument gibt beruflichgestrauchelten Menschen eine echte Chance, dem Arbeitsmarkt langfristig wiederzur Verfügung zu stehen. Mit der erfolgreichen Integration von Menschen, dielange Zeit arbeitslos waren, möchten wir andere Unternehmen ermutigen, diesemVorbild zu folgen."Sozialer Arbeitsmarkt bietet Perspektive - Skepsis aufgehobenDas Teilhabechancengesetz sieht eine Förderung aller Beteiligten vor. Kommt eszur Anstellung eines langzeitarbeitslosen Menschen, übernimmt der Staat in denersten beiden Jahren den kompletten Lohn. Im dritten Jahr zahlt der Staat noch90 Prozent des Lohnes, im vierten Jahr 80 Prozent und im fünften Jahr 70Prozent.Bei FACTUREE gab es zuvor auch Skeptiker. So beschreibt Moritz König,Geschäftsführer bei FACTUREE: "Ich hatte anfangs große Bedenken, als das Themaan mich herangetragen wurde. Ich dachte, wenn jemand so lange arbeitslos ist,muss es doch einen Grund dafür geben. Dadurch, dass es quasi kein Risiko für den