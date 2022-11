European Brand Institute GLOBAL TOP 100 BRAND CORPORATIONS Ranking

Wien (ots) - 1. Apple, 2. Google, 3. Amazon, Frankreich bleibt Marken Hotspot

Europas mit LVMH Group auf Platz 5



Laut GLOBAL TOP 100 Brand Corporations 2022 Ranking des European Brand Institute

(https://www.europeanbrandinstitute.com/) sind US-Tech-Markenunternehmen am

wertvollsten. US Tech-Gigant APPLE (http://www.apple.com) ist mit EUR 398,179

Mrd. (+45%) der wertvollste Markenkonzern weltweit , gefolgt von Google

(http://www.google.com) (Alphabet Inc.) mit EUR 302,818 Mrd. (+59%) während der

online-Händler Amazon.com (http://www.amazon.com) mit EUR 241,966 Mrd. (+24%)

Rang drei einnimmt.



Ranking (https://www.europeanbrandinstitute.com/brand-rankings-1/)