BERLIN (dpa-AFX) - Unter Hochdruck ringen Ampel und Union um einen Kompromiss beim geplanten Bürgergeld. Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) verlangte von der Koalition am Montag einen fertig ausformulierten Gesetzentwurf. "Politische Zusagen "Wir machen das mal so", sind schön und gut, aber sie sind nicht die Basis für eine Zustimmung von uns", sagte Merz in Berlin.

Auf Arbeitslose kommen den Aussagen vom Wochenbeginn zufolge möglicherweise mehr Sanktionen bei Pflichtverletzungen als bisher geplant zu. Zudem könnten Empfängerinnen und Empfänger der Nachfolge-Leistung von Hartz IV weniger eigenes Vermögen behalten dürfen. Hinter den Kulissen verhandeln beide Seiten seit Tagen unter Hochdruck. Am Mittwoch soll eine Einigung im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat besiegelt werden. Das Bürgergeld soll das Hartz-IV-System ablösen. Es war im Bundesrat am Widerstand von Landesregierungen mit Führung oder Beteiligung der Union gescheitert.