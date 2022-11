JEFFERIES stuft Prosus auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Prosus nach einem Zwischenbericht zu den vergangenen sechs Monaten bis Ende September auf "Hold" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Die Ad-hoc-Mitteilung der Beteiligungsgesellschaft über rückläufige Gewinne helfe nicht viel weiter, schrieb Analyst Sebastian Patulea in einer ersten Reaktion am Montag. Die Anleger müssten sich wohl bis zur Vorlage der endgültigen Zahlen am 23. November gedulden, um sich ein Bild über den Barmittelverbrauch und die Stärke der Bilanz zu machen./ck/nguVeröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2022 / 12:17 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2022 / 12:17 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Prosus Registered (N) Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,72 % und einem Kurs von 57,50EUR gehandelt.



