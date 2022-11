"Elite Report 2023" zeichnet 53 empfehlenswerte Vermögensverwalter in der D-A-CH-Region aus

München (ots) - Analytische und emotionale Vermögenskompetenz schlägt Verkaufstalent - in turbulenten Zeiten sind in der Vermögensverwaltung andere Skills gefragt / "Elite der Vermögensverwalter 2023" umfasst 53 empfehlenswerte Institute in Deutschland (42), Österreich (7), der Schweiz (3) und Liechtenstein (1)



München/Salzburg, 21. November 2022 - In turbulenten Zeiten volatiler Finanzmärkte sind in der Vermögensberatung und -verwaltung bei den Privatanlegern andere Qualifikationen gefragt. Wie die aktuellen Recherchen für den "Elite Report 2023" ergaben, steht bei Vermögenden aktuell die Kombination von analytischer und emotionaler Vermögenskompetenz auf der Beratungsseite hoch im Kurs. Damit konnten vergleichsweise moderate Wertverluste erzielt werden, was sich bei den meisten Anlegern als wesentliche, vertrauensbildende Komponente erwies. "Verkaufstalent ist momentan nicht gefragt, vielmehr wünschen sich besonders ältere vermögende Privatanleger Berater mit 'vermögenswirksamer Intelligenz' und einem Gespür für die Sorgen ihrer Kunden", erklärt "Elite Report"-Chefredakteur Hans-Kaspar von Schönfels. In diesen Zeiten sei es eben notwendig, bei den eigenen Vermögenswerten genauer hinzuschauen und die Lebensweisheit "Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser" zu beherzigen.