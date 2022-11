Big Tech-Aktien wie Tesla, Apple und Amazon ziehen den Nasdaq heute nach unten - aber die Handelsvolumina an der Wall Street sind vor Thanksgiving bereits sehr dünn. Vor allem der Abverkauf bei Tesla aber ist auffallend - die Aktie verliert heute -7% und fällt durch eine zentrale Unterstützung. Übergeordnet ist die Laune an den Märkten zum Wochenauftakt gedämpft durch die erneuten Corona-Restriktionen in China. Der Dollar kann wieder zulegen und belastet damit vor allem die Tech-Aktien im Nasdaq, während der Dax derzeit unverwundbar zu sein scheint. So oder so: die Fed dürfte weiterhin nicht begeistert sein von steigenden Aktienmärkten. Aber die Anzeichen für eine Rezession auch in den USA mehren sich weiter - aber wenn die Fed dann umsteuert, wird sie das nur aus einem Grund tun, der für die Aktienmärkte nicht unbedingt positiv sein dürfte..

Hinweise aus Video:

1. Gold und die Zins-Atombombe der Fed

2. China schließt 60 Milliarden Dollar LNG-Deal mit Katar ab

Das Video "Nasdaq: Big Tech fällt!" sehen Sie hier..