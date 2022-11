Ein Schritt vor und zwei zurück, Kommentar zum Weltklimagipfel von Lutz Knappmann

Frankfurt (ots) - Natürlich ist es reine Symbolpolitik. Aber kann es sein, dass die Evangelische Kirche in Deutschland gerade konkretere Maßnahmen gegen den Klimawandel beschlossen hat als die grob geschätzt 34000 Teilnehmer des Weltklimagipfels? Spritsparende 100 km/h sollen Kirchenvertreter auf der Autobahn mit ihren Dienstwagen künftig höchstens fahren. Schließlich sei es Auftrag der Kirche, die Schöpfung zu bewahren, begründete die EKD-Synode ihre Entscheidung. Die evangelische Entdeckung der Langsamkeit wird einen äußerst überschaubaren Effekt auf das Weltklima haben. Aber in einer an Symbolen reichen Klimapolitik bietet sie zumindest etwas Konkretes.



Anders als das Gros der Beschlüsse auf der am Sonntag zu Ende gegangenen Weltklimakonferenz in Scharm El-Scheich. Viel wird gefordert im Last-Minute-Kompromiss für das Abschlussdokument. Im Grunde aber, so monieren viele Teilnehmer, gehe er nicht über die Ergebnisse der letzten Klimakonferenz in Glasgow hinaus. Und selbst das ist, glaubt man Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, nur auf Druck westlicher Staaten gelungen.