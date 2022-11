Nachdem Palo Alto Networks bei 213,63 US-Dollar im April dieses Jahres sein vorläufiges Hoch erreicht hatte, kam es zu einer nicht unerwarteten Konsolidierung zurück in den Bereich um 140,00 US-Dollar. Dort konnte eine erste Gegenbewegung an 192,93 US-Dollar etabliert werden, im Oktober kam es zu einem erneuten Kurseinbruch auf die Stütze um 140,00 Dollar. Seither herrscht wieder eine untergeordnete Aufwärtsbewegung, die echte Bewährungsprobe kommt jedoch erst am diesjährigen Abwärtstrend. Gelingt es nämlich die Sommerspitzen zu überwinden, würde auch der Doppelboden einer Aktivierung unterliegen.

Sommerhochs im Fokus

Weitere Kursgewinne können zunächst an 180,00 US-Dollar bei der Palo-Alto-Networks-Aktie abgeleitet werden, aber erst wenn der diesjährige Abwärtstrend durch einen Anstieg darüber verlassen wird, dürften die Sommerhochs um 192,93 US-Dollar angesteuert werden. Ein erfolgreicher Abschluss des Doppelbodens kann aber erst oberhalb dieser Kursmarke vollzogen werden. Dann würde der Weg in Richtung der Rekordstände bei 213,63 US-Dollar frei. Ein bärisches Szenario ergibt sich dagegen erst unterhalb von 140,00 US-Dollar, rasche Abschläge auf 134,84 US-Dollar, darunter den 200-Wochen-Durchschnitt bei 126,46 US-Dollar wären unvermeidliche Kursziele in einem derartigen Szenario.