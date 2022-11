Gesundheitswesen am stärksten von Ransomware betroffen

Veröffentlichung zu IT-Attacken im dritten Quartal 2022 festgestellt: das

Gesundheitswesen ist die am stärksten von Ransomware betroffene Branche.



Bei den globalen Cyber-Attacken konnte CPR einen Anstieg von 28 Prozent im

Vergleich zum Vorjahresquartal verzeichnen - im Gesundheitswesen übrigens von

fünf Prozent. In Deutschland gab es einen Anstieg um 27 Prozent, in Österreich

um 15 Prozent. Die größte Zunahme von Angriffen musste die Schweiz erleiden, mit

einem Anstieg um 76 Prozent.