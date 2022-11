Peking (ots/PRNewswire) - Die digitale Wirtschaft und die grüne Entwicklung sind

zu wichtigen Trends in der globalen wirtschaftlichen und sozialen Transformation

geworden.



Der chinesische Präsident Xi Jinping forderte am Freitag alle APEC-Mitglieder

auf, die wirtschaftliche und technische Zusammenarbeit zu verbessern und die

koordinierte digitale und grüne Entwicklung zu beschleunigen.





Mit einer Gesamtbevölkerung von 2,9 Milliarden Menschen erwirtschaften die 21APEC-Länder über 60 Prozent des gesamten Bruttoinlandsprodukts (BIP) der Weltund machen etwa die Hälfte des Welthandels aus. Der Status der Region ist vonglobaler Bedeutung, und eine koordinierte digitale und grüne Entwicklung istäußerst wichtig.Beziehung zwischen digitaler und grüner WirtschaftDigitalisierung und grünes Wachstum sind voneinander abhängig und verstärkensich gegenseitig, sagte Wang Song, ein Beamter des Büros der CyberspaceAdministration of China, auf einer Pressekonferenz am 7. November.Wang machte diese Bemerkung bei der Vorstellung eines Weißbuchs mit dem Titel"Jointly Build a Community with a Shared Future in Cyberspace" (GemeinsamerAufbau einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft im Cyberspace), das vomInformationsbüro des chinesischen Staatsrats herausgegeben wurde. In demDokument wird zu "gemeinsamen Anstrengungen zur Koordinierung der Transformationin Richtung Digitalisierung und grünes Wachstum" aufgerufen.Die digitale Technologie spiele eine immer wichtigere Rolle bei der Förderungder grünen Wirtschaft, fügte Wang hinzu. Schätzungen zufolge würde diechinesische Industrie bis 2030 dank der Fortschritte in der digitalenTechnologie 12,1 Milliarden Tonnen Kohlenstoffemissionen einsparen, so Wang.China und andere APEC-Mitglieder kooperieren bei der digitalen WirtschaftChina hat die Entwicklung der digitalen Wirtschaft zu einer nationalen Strategieerklärt.Laut einem Bericht des Staatsrats, der dem Ständigen Ausschuss des NationalenVolkskongresses am 28. November zur Prüfung vorgelegt wurde, steht Chinasdigitale Wirtschaft seit Jahren weltweit an zweiter Stelle.Auch bei der Zusammenarbeit zwischen China und anderen APEC-Ländern im Bereichder digitalen Wirtschaft sind stetige Fortschritte zu verzeichnen.Die chinesische Alibaba Group und die thailändische Regierung unterzeichneten imApril 2018 in Bangkok ein Abkommen, das die Zusammenarbeit beider Seiten in denBereichen E-Commerce, digitale Logistik, Tourismus und Personalausbildungvorsieht.Nach Angaben des chinesischen Handelsministeriums hat das Unternehmen im Mai2022 ein Rechenzentrum in Thailand eröffnet, um die digitalen