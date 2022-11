Wirtschaft Vier von fünf Unternehmen klagen über marode Infrastruktur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Marode Infrastruktur im Straßennetz, der Schifffahrt sowie in der Energieversorgung bremst zunehmend die Geschäftstätigkeit deutscher Unternehmen. Das geht aus einer Studie des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervor, über die die Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" in ihren Dienstagausgaben berichten.



Fast vier von fünf befragten Unternehmen gaben an, durch marode Infrastruktur in der Geschäftstätigkeit beeinträchtigt zu werden - ein neuer Höchstwert. Das IW hatte bereits in den Jahren 2013 und 2018 bei Firmen nach Infrastrukturproblemen gefragt. Die jüngste Erhebung wurde im Sommer 2022 durchgeführt.