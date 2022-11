Ecuador eröffnet die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 gegen Katar

PARIS und FRANKFURT, Deutschland, 21. November 2022 /PRNewswire/ -- "La Tri" ist dank ihrer Leistungen in der CONMEBOL-WM-Qualifikation eines der Überraschungspakete für Katar 2022 und wird ihr erstes Spiel gegen Gastgeber Katar bestreiten. Die beiden Länder treffen am ersten Spieltag der Gruppe A aufeinander. Die Niederlande und Senegal komplettieren die Gruppe. Am Sonntag, dem 20. November, beginnt die Fußballweltmeisterschaft in Katar, die zum ersten Mal nicht im Sommer, sondern später im Jahr ausgetragen wird. Die Eröffnungsfeier findet im Al-Bayt-Stadion (Jor) statt, bevor das erste Spiel des Wettbewerbs angepfiffen wird.

Das größte Sportereignis der Welt wird von Milliarden von Menschen verfolgt. Bei der Fußballweltmeisterschaft präsentieren die Länder nicht nur ihre Mannschaften und Spieler, sondern auch ihre Kultur und ihre Bräuche in der Stimmung der Fans.